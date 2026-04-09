Чистая прибыль мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье» выросла вдвое

ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье» (ООО «МПЗ Агро-Белогорье», входит в состав ГК «Русагро» Владимира Мошковича) по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль более чем вдвое — до 610,5 млн руб. против 287 млн руб. годом ранее. Выручка предприятия выросла на 10,3% — с 26,69 млрд до 29,44 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

Рост прибыли произошел на фоне улучшения операционных показателей. Валовая прибыль увеличилась на 31,7% — с 889 млн до 1,17 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 9,6% — с 25,8 млрд до 28,27 млрд руб. Коммерческие расходы сократились в 3,2 раза — с 200,5 млн до 63,6 млн руб. Управленческие расходы выросли на 6% — с 269,3 млн до 285,4 млн руб.

Прочие доходы увеличились в 2,8 раза — с 152,5 млн до 431,6 млн руб. Прочие расходы сократились на 26,6% — с 225,6 млн до 165,5 млн руб. Дебиторская задолженность выросла на 74,4% — с 990,1 млн до 1,73 млрд руб. Кредиторская задолженность сократилась более чем вдвое — с 1,14 млрд до 523,9 млн руб. Отложенные налоговые обязательства увеличились на 28,9% — с 65,9 млн до 85 млн руб. Отток средств от инвестиционной деятельности вырос в 3,1 раза — с 410,9 млн до 1,28 млрд руб. Приток от финансовой деятельности увеличился в 30 раз — с 63,7 млн до 1,93 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «МПЗ Агро-Белогорье» зарегистрировано в Белгороде в 2008 году. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания входит в ПАО «Группа "Русагро"» через ряд юрлиц. Генеральный директор — Ирина Ходосова.

В феврале стало известно, что ООО «Торговый дом "Агро-Белогорье"» по итогам 2025 года сохранило объем выручки на уровне предыдущего года (35 млрд руб.), сократив чистую прибыль на 69% — до 22 млн руб. против 73 млн руб. годом ранее.

В марте прошлого года основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Позже ему и бывшему генеральному директору группы компаний Максиму Басову предъявлялись обвинения в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет) и в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ, до семи лет). В феврале текущего года им также было предъявлено новое обвинение — в легализации 86 млрд руб. (ст. 174.1 УК РФ, до семи лет). Господин Мошкович также проходит обвиняемым по делу о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову.

Ульяна Ларионова