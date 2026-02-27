Торговый дом «Агро-Белогорье» сократил прибыль на 69%

ООО «Торговый дом Агро-Белогорье», перешедшее под контроль агрохолдинга ГК «Русагро» Владимира Мошковича, по итогам 2025 года снизила чистую прибыль при сохранении объема выручки на уровне предыдущего года. Выручка компании составила 35 млрд руб., что соответствует показателю 2024 года (снижение на 1%). При этом чистая прибыль сократилась на 69% — до 22 млн руб. против 73 млн руб. годом ранее. Это следует из открытых финпоказателей.

Себестоимость продаж осталась на уровне 34 млрд руб. В то же время заметно выросли обязательства и расчеты с контрагентами. Дебиторская задолженность увеличилась на 170% — с 238 млн до 642 млн руб., кредиторская — на 70%, с 1 млрд до 1,8 млрд руб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что белгородская ГК «Агро-Белогорье» в 2024 году понесла ущерб свыше 1 млрд руб. из-за обстрелов территории региона.

С 26 января пост генерального директора ГК «Агро-Белогорье» занимает Николай Разуваев. С 2020 года он также возглавляет ООО «Сады Белогорья», принадлежащее Владимиру Зотову. Ранее господин Разуваев работал заместителем гендиректора группы.

В начале февраля основателю холдинга «Русагро» (активы в Черноземье, головное юрлицо зарегистрировано в Белгородской области) Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору группы компаний Максиму Басову предъявлено новое обвинение — в легализации 86 млрд руб. Уголовное дело изначально включало обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

ООО «Торговый дом Агро-Белогорье» находится в процессе реорганизации с октября 2025 года. Компания основана в декабре 2007 года в Белгороде и специализируется на оптовой торговле мясом и мясными продуктами. Гендиректором с августа 2023 года является Сергей Бондаренко. ООО входит в ГК «Агро-Белогорье», расположенное в Белгородской области. В структуру компании входят 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк. В 2024 году выручка ООО "ГК Агро-Белогорье" составила 555,6 млн рублей, увеличившись на 19,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом прибыль выросла на 16,3% и достигла 9,6 млрд рублей. В 2019 году «Русагро» приобрело 22,5% доли в «Агро-Белогорье», в 2024 году «Русагро» объявило о получении контроля над 100% долей компании. Сумму сделки оценивали примерно в 1 млрд руб. Позднее Вячеслав Гладков называл инициатором поглощения самого Владимира Зотова.

Анна Швечикова