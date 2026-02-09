Основателя «Русагро» с активами в Черноземье обвинили в легализации 86 млрд

Основателю холдинга «Русагро» (активы в Черноземье, головное юрлицо зарегистрировано в Белгородской области) Вадиму Мошковичу и бывшему генеральному директору группы компаний Максиму Басову предъявлено новое обвинение — в легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 86 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович на заседании по избранию ему меры пресечения в Мещанском райсуде Москвы

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вадим Мошкович на заседании по избранию ему меры пресечения в Мещанском райсуде Москвы

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уголовное дело изначально включало обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ, до десяти лет колонии). К завершению расследования оно было дополнено статьей о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году господа Мошкович и Басов приобрели акции холдинговой компании «Солнечные продукты» у Владислава Бурова по номинальной цене €1 за штуку, хотя их рыночная стоимость оценивалась в 50,1 млрд руб.

После этого обвиняемые инициировали банкротство холдинга, намеренно создав просрочку по кредиту и спровоцировав требования о досрочном погашении задолженности. В ходе процедуры «Русагро» участвовало в торгах и приобрело имущество предприятий на сумму более 28,6 млрд руб. Эти средства следствие считает предметом легализации.

Общий ущерб включает стоимость акций и неудовлетворенные требования 18 кредиторов на сумму 7,5 млрд руб. Гражданские иски на полную сумму поданы к обоим фигурантам. Ознакомление с материалами многотомного уголовного дела будет длиться несколько месяцев, после чего их направят в суд.

В конце мая господин Мошкович попал под еще одно уголовное дело — о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, в 2019 году состоялась передача чиновнику охотничьего карабина марки Blaser, стоимость которого вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб. Вознаграждение якобы предназначалось за общее покровительство. Господин Иванов также заключен под стражу.

Алина Морозова