Суд ликвидировал «Союз дорожников Кубани» по подозрению в коррупции

Первомайский райсуд Краснодара удовлетворил иск краевой прокуратуры о ликвидации краевой отраслевой ассоциации «Союз дорожников Кубани» и благотворительного фонда «Моя Кубань», сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Имущество организаций обращено в доход государства. По данным надзора, в 2017–2024 годах через фонд прошли средства в сумме более 1,9 млрд руб., которые фактически были «откатами» за предоставление дорожникам контрактов.

Анатолий Вороновский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что региональное отраслевое объединение работодателей «Союз дорожников Кубани» и фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» были частью коррупционной схемы. Как установил суд, эта схема была организована Анатолием Вороновским, который был вице-губернатором края, а затем — депутатом Госдумы.

Членство в ассоциации было обязательным условием для дорожно-строительных организаций, желающих получить госзаказы. На площадке ассоциации Анатолий Вороновский и подконтрольные ему лица занимались поисками подрядчиков, распределением объемов работ среди членов организации и устанавливали размер незаконного вознаграждения. Для получения откатов использовался фонд «Моя Кубань».

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о том, что деятельность фонда и ассоциации противоречит уставным целям. Характер нарушений считается неустранимым и влечет причинение ущерба обществу и государству, сообщила объединенная пресс-служба судов края.

Анна Перова, Краснодар