Ставрополье в 2025 году увеличило производство пищевой продукции на 7%

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края в 2025 году отгрузили продукции на 203 млрд руб. — на 7% больше, чем в 2024-м, сообщили в региональном минэкономразвития.

Крупные и средние компании обеспечили 202,7 млрд руб. отгрузки, а доля отрасли в общем промышленном обороте региона достигла 26,8%. Товары ставропольских производителей активно продают не только внутри края и России, но и за рубежом — ключевые рынки сбыта охватывают Ближний Восток, Закавказье, Восточную Европу и Азию, отметил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Стабильный рост пищепрома подтверждают промежуточные итоги года: за девять месяцев 2025-го предприятия отгрузили товаров на 145,6 млрд руб. — на 13% больше, чем годом ранее, а налоговые поступления выросли на 7,5% до 16,5 млрд руб. Налоговая отдача за весь 2025 год составила 24 млрд руб. — на 16% выше уровня 2024 года. В крае действуют более 70 мер помощи предпринимателям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», включая субсидии и льготные кредиты.

Инвестиции подстегнули развитие: в 2025 году реализовали четыре проекта на 230 млн руб. — от производства пивобезалкогольных напитков и модернизации молочного завода с сыроварней до строительства мукомольного комплекса и расширения булочного производства. Еще семь проектов завершают реализацию с общим объемом вложений 1,9 млрд руб., что создаст 225 рабочих мест. Всего в пищевой сфере работает 48 тыс. человек, а средняя зарплата за год выросла на 20%.

Особо выделяется молочная отрасль: в 2025 году сыровары произвели почти 5 тыс. тонн сыра — на 30% больше, чем в 2024-м, освоив чеддер, рикотту и пармезан как аналоги импортных продуктов. За полугодие отгрузка пищевой продукции выросла на 10% до 92,3 млрд руб., а мясное производство показало самый высокий темп прироста. Экспорт агропромышленной продукции перевыполнил план на 10%, в основном за счет зерна и переработки; регион на 12% нарастил поставки пищепрома за рубеж.

Меры поддержки от краевого минэкономразвития и федерального центра помогли компаниям осваивать новые рынки. Эти успехи опираются на госпрограмму «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности».

