При атаке БПЛА в Белгородской области погиб мирный житель, еще четверо ранены

В селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Трое пострадавших были доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную райбольницу (ЦРБ). У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Четвертый раненый обратился за медицинской помощью самостоятельно.

После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортирует двоих мужчин в горбольницу №2 Белгорода. Остальные пострадавшие продолжают обследование в Шебекинской ЦРБ.

Алина Морозова