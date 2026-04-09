С начала СВО в Белгородской области восстановили «фактически целый город»
За время проведения СВО в Белгородской области восстановили почти 50 тыс. жилых помещений из 55 тыс., поврежденных из-за атак ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он сопоставил это количество с жилым фондом «фактически целого города».
Объем финансирования восстановительных работ из внебюджетных средств составил около 5 млрд руб. До конца этой недели планируется отремонтировать дополнительно 320 жилых объектов в приграничных муниципалитетах.
С 30 марта по 5 апреля в результате атак ВСУ на Белгородскую область были повреждены 229 домов и квартир. Восстановить за то же время удалось 304 жилых объекта.