Нижегородская мэрия до конца года хочет возобновить проектирование сети ливневок

Администрация Нижнего Новгорода до конца текущего года планирует возобновить проектирование сети ливневой канализации. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, при подготовке технического задания на проектирование будут использоваться данные, полученные московским проектно-изыскательским институтом «Гидропроект». Эта организация ранее бралась за подготовку проекта, но контракт с ней был расторгнут в одностороннем порядке в 2025 году из-за нарушения сроков, а также многочисленных ошибок и недочетов в актах обследования территорий.

Глава города отметил, что часть полученных «Гидропроектом» данных актуальна и может быть использована в дальнейшей работе. Сейчас специалисты профильных подразделений городской администрации изучают их, чтобы применить при разработке нового проекта.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт с «Гидропроектом» стоимостью почти 159 млн руб. заключили в 2023 году. Подготовить документацию исполнитель должен был к началу декабря 2025 года.

В ценах 2022 года стоимость создания системы ливневой канализации в Нижнем Новгороде оценивалась в 9 млрд руб.

Андрей Репин