В РАН назвали деятельность человека причиной регулярных наводнений в Дагестане

Ученые Института географии РАН связали регулярные наводнения в Дагестане с деятельностью человека в сочетании с природными процессами. Антропогенное воздействие увеличивает масштабы стихийных бедствий и их ущерб населению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

«Ситуация в Дагестане иллюстрирует классический пример того, как природные риски многократно усиливаются из-за нерационального освоения территорий»,— сказал руководитель центра горных исследований Института географии РАН Алексей Гуни. Среди влияющих на наводнения антропогенных факторов исследователи РАН выделили застройку речных пойм. Она снижает пропускную способность русел рек, сокращает площадь естественного поглощения воды. Водопоглощение почвы также снижается из-за вырубки лесов. Кроме того, в РАН отметили неэффективное управление водными ресурсами, в том числе недостаточное обслуживание гидротехнических сооружений в Дагестане.

Среди других естественных причин наводнений специалисты РАН назвали таяние снегов и ледников в горной части Дагестана, интенсивные осадки весной и летом, а также особенности природного рельефа Дагестана. Сток вод ускоряется из-за гор и предгорий, которые занимают более 60% территории региона.

5 апреля в Махачкале обрушился многоквартирный дом. Рядом стоящие здания расположены вблизи русла реки и находятся в зоне риска, их оцепили. Из обрушившегося дома эвакуировали около 300 жильцов. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что причиной инцидента стала «бездумная застройка» прибрежной зоны реки Тарнаирка. Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы.