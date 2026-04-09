Институт географии РАН: наводнение в Дагестане усилил антропогенный фактор

Ученые Института географии РАН объяснили причины мощных наводнений в Дагестане комбинацией природных явлений и человеческой деятельности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Интенсивные осадки весной и летом, таяние снегов и ледников, а также горный рельеф республики спровоцировали резкий подъем уровня рек. Руководитель центра горных исследований института Алексей Гуни подчеркнул: ситуация иллюстрирует, как природные риски многократно растут из-за нерационального освоения территорий.

Селевые потоки резко увеличили объем воды в реках, а штормы и циклоны усугубили кризис. Наводнение началось 27–29 марта 2026 года — ливни побили рекорды за 107 лет, обрушившись на Махачкалу, Хасавюртовский район и приморские зоны. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал стихию критической: пострадали 842 социально значимых объекта, в зону риска попали до 1,5 млн человек, разрушены два моста, нарушено сообщение с 97 населенными пунктами. Эвакуировали сотни жителей, без света остались 30 районов и четыре города, в горах сошли лавины.

Антропогенные факторы сыграли ключевую роль в катастрофе. Застройка речных пойм сузила зоны естественного поглощения воды, засорение русел снизило пропускную способность, вырубка лесов на склонах ускорила эрозию и сократила водоудержание почвы. Неэффективное управление водными ресурсами привело к прорыву дамбы на Геджухском водохранилище в Дербентском районе — эвакуировали свыше 350 человек, двое погибли, двое пропали без вести. Карьерные разработки и новые дороги нарушили дренаж, а ливневки в городах не выдержали нагрузки: они не рассчитаны на экстремальные ливни, как отметил гидролог Михаил Болгов. Критическое состояние Канала имени Октябрьской революции, забитого мусором и стоками, усугубило подтопления — проект его реконструкции за 15 млрд руб. так и не реализовали с 2021 года.

Режим ЧС регионального характера действует в республике, его могут повысить до федерального, заявил глава МЧС Александр Куренков. По данным Росгидрометцентра, обильные осадки охватили весь Северный Кавказ, а рельеф Дагестана усилил эффект: воздушные массы, сталкиваясь с горами, вызывают интенсивные дожди, что глобальное потепление только усиливает. Прогнозы обещают сильные дожди и ветер до 12 апреля, Росгидрометцентр предупреждает о новых рисках.

Ученые предлагают комплексные меры для минимизации угроз. Власти должны восстановить водоохранные зоны и леса на склонах, расчистить русла рек, модернизировать дамбы, плотины и каналы. Необходимы строгие запреты на застройку пойм и зон риска, плюс система раннего оповещения о паводках и селях. Без этих шагов повтор катастрофы неизбежен, особенно на фоне климатических сдвигов. Власти Дагестана уже обещают проверку инфраструктуры, но жители и аналитики говорят о коррупции и хаотичной застройке как системных проблемах.

