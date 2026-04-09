Суд признал незаконными арест экс-главы Буйнакского района Дагестана

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске признал незаконными задержание, выбор меры пресечения в виде заключения под стражу и последующее содержание под стражей бывшего главы Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева. Об этом в своем Telegramканале сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, подтвердив, что суд удовлетворил жалобу защиты в полном объеме.

Уллубий Ханмурзаев, возглавлявший Буйнакский район с начала 2023го по ноябрь 2025 года, был задержан 19 января 2026 года в аэропорту Махачкалы по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, осенью 2023 года чиновник якобы поручил директорам двух школ района фиктивно оформить на должность педагогапсихолога свою гражданскую супругу, которая фактически проживает в Дубае. За этот период на ее имя было незаконно перечислено около 500–550 тыс. руб. в качестве зарплаты, что стало предметом уголовного дела о мошенничестве.

Сразу после задержания Кировский районный суд Махачкалы избрал для Уллубия Ханмурзаева меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В СИЗО1 он объявил голодовку, заявив о несогласии с обвинением и несправедливости его заключения, но в конце января 2026 года прекратил голодовку по состоянию здоровья. В марте 2026 года суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, что формально снизило степень ограничения свободы, но уголовное преследование продолжилось.

Решение кассационного суда в Пятигорске вскрыло нарушения процессуальных норм на момент задержания и избрания меры пресечения. Суд указал, что основания для заключения Уллубия Ханмурзаева под стражу не были достаточными и не соответствовали требованиям закона, в результате чего весь период его содержания под стражей он признал незаконным. Это означает, что в дальнейшем эксчиновник может претендовать на возмещение морального и имущественного ущерба, связанного с незаконным пребыванием в СИЗО, а также на пересмотр ряда процессуальных решений, связанных с его уголовным преследованием.

Сам Уллубий Ханмурзаев, бывший следователь Следственного комитета РФ, возглавлял Буйнакский район с января 2023 года, его кандидатуру на пост главы муниципалитета поддержало все участвовавшее в сессии 36 депутатов. В ноябре 2025 года депутаты райсобрания проголосовали за его отставку изза трехмесячного отсутствия на рабочем месте.

Станислав Маслаков