Воронежский минсельхоз: агроэкспорт региона сохранил рекордную динамику

Согласно предварительным итогам первого квартала 2026 года Воронежская область сохранила динамику по наращиванию объема агроэкспорта как в стоимостном, так и в натуральном выражении к уровню рекордного 2025-го. Об этом рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства. Всего в период с января по март 2026-го предприятия области экспортировали более 350 тыс. т продукции на сумму свыше $166 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это почти на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года»,— заявили в областном минсельхозе.

Почти 90% объема обеспечила динамика трех групп: масложировой, готовой и прочей продукции АПК. Масложировая группа показала значительный прирост по отношению к 2025 году, составив $86 млн, то есть более половины общего объема регионального агроэкспорта и треть итогового значения 2025 года. Экспорт подсолнечного масла вырос на 35%.

По данным ведомства, экспорт готовой продукции вырос в 1,5 раза и превысил $30 млн, экспорт товаров группы прочей продукции составил более $28 млн.

«Экспорт товаров мясомолочной группы вырос практически вдвое — однако, в первую очередь, за счет молочной продукции. В молочной подгруппе абсолютный лидер — молоко и сливки. Рост в 1,8 раза и итоговые три четверти общего объема всей подгруппы»,— отметили в министерстве.

В структуре агроэкспорта Турция стабильно сохраняет лидерство среди партнеров Воронежской области, импортируя четверть всего объема в стоимостном выражении и почти половину — в натуральном. Второе и третье места в рейтинге занимают Индия и Узбекистан, однако суммарно доля этих стран снизилась с 75% до 55%. Четвертым по объемам стал Египет, который всего за месяц нарастил импорт воронежской продукции в пять раз — государство закупило в регионе зерновые, подсолнечное масло, жмыхи и молочную сыворотку. Пятым остался Китай, который нарастил экспорт на треть преимущественно за счет рапсового масла и зернобобовых.

«Импорт воронежской продукции осуществляли и 12 недружественных стран, однако их доля в общем объеме всего за месяц сократилась с 2% до 1,5% в стоимостном выражении и с 6,5% до 5% — в натуральном. На пять стран пришлось 85% всего объема — это Греция, Великобритания, Латвия, Дания и Польша»,— озвучили цифры в региональном минсельхозе.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что ГК «Агроэко» (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) по итогам 2025 года экспортировала 31,5 тыс. т свинины, что почти на 2 тыс. т, или на 7% больше, чем в 2024-м.

Денис Данилов