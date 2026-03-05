Агроэкспорт Воронежской области в январе-феврале превысил $104 млн

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Воронежской области в первые два месяца 2026 года превысил $104 млн, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Почти 90% итогового значения обеспечили масложировая группа, готовая продукция и прочая продукция АПК. По итогам 2025 года регион достиг рекордного объема агроэкспорта — свыше $670 млн. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Масложировая группа показала прирост более $55 млн, что составляет свыше половины общего объема агроэкспорта. Локомотивом роста выступило подсолнечное масло — его экспорт вырос практически втрое, обеспечив 87% экспорта группы и почти половину всего агроэкспорта региона. Экспорт готовой продукции приблизился к $20 млн (рост на три четверти), второе место среди подгрупп заняла сахарная продукция — двукратный прирост, 85% экспорта группы. Прочая продукция (зернобобовые) составила почти $18 млн (рост 40%), компенсировав падение по другим позициям.

Зерновая группа показала пятикратный рост, превысив $10 млн, что обеспечено поставками кукурузы и пшеницы (99% итогового показателя). Турция увеличила квоты на беспошлинный импорт кукурузы, и весь объем поставок этой культуры из Воронежской области пришелся на эту страну. В мясомолочной группе экспорт вырос практически втрое, однако поставки свинины (драйвера прошлого года) пока нулевые — в 2025 году аналогичная ситуация изменилась спустя месяц. В молочной подгруппе лидируют молоко и сливки (рост в 3,5 раза) и молочная сыворотка (рост на две трети).

За два месяца 2026 года Воронежская область экспортировала агропродукцию в 39 стран, 98% объема пришлось на дружественные государства Азии, Ближнего Востока и Закавказья. Безальтернативный лидер — Турция (более трети объема в стоимостном выражении). Второе и третье места занимают Индия и Узбекистан. Суммарно эти три страны обеспечивают 75% итогового объема, а с учетом Китая и Таджикистана — более 80%. Экспортную корзину региона формируют 10 стран, обеспечивающие свыше 93% общего объема.

Ульяна Ларионова