Строительная фирма подала пять исков на 99 млн к Тамбовскому пороховому заводу

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило пять исков московского ООО «Феникс» Грачьи Акопяна и Олега Громакова к ФКП «Тамбовский пороховой завод» на общую сумму 99,1 млн руб. Об этом стало известно из картотеки арбитражных дел.

Иски пока не приняты к производству. Содержание требований не раскрывается. Сумма самого крупного иска составляет 32,7 млн руб., самого мелкого — 1,8 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Феникс» зарегистрировано в 2015 году в Москве для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Наталия Зеленая. Компания в равных долях принадлежит Грачье Акопяну и Олегу Громакову. Выручка за 2024 год составила 246 млн руб., чистая прибыль — 4,2 млн руб. ФКП «Тамбовский пороховой завод» зарегистрировано в 2000 году в городе Котовск Тамбовской области для производства взрывчатых веществ. Директор — Алексей Дубоносов. Учредители — правительство России и госкорпорация «Ростех».

В июле прошлого года из-за пожара в цеху Тамбовского порохового завода погибли трое рабочих, еще трое получили ранения. Региональные следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Предыдущее происшествие с массовой гибелью рабочих произошло на пороховом заводе два года назад, когда из-за взрыва при ремонте погибли пять человек, а 12 получили ранения.

Юрий Голубь