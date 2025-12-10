В минземимуществе Башкирии объяснили планы приватизировать акции «Башнефти»

В числе целей приватизации 6,36% акций ПАО АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть») в министерстве земельных имущественных отношений Башкирии назвали привлечение инвестиций. Как рассказали в ведомстве «Ъ-Уфа», включение части уставного капитала компании в программу приватизации мотивировано «стимулированием развития фондового рынка и модернизацией развития экономики» в условиях снижения цен на нефть из-за санкций ЕС и США. В ведомстве полагают, что мера позволит не допустить снижения производственных процессов и прибыли «Башнефти».

«Учитывая, что увеличение капитальных затрат и операционных расходов в текущих обстоятельствах ведет к росту себестоимости добычи, для достижения исполнения социальных и первостепенных обязательств принято решение о приватизации части принадлежащих республике акций ПАО АНК "Башнефть", не превышающей 1/4 доли, по рыночной стоимости»,— говорится в ответе минземимущества «Ъ-Уфа».

В министерстве подчеркивают, что республика сохранит за собой право обратного выкупа акций «после преодоления негативных последствий санкций в нефтедобывающей сфере».

На продажу планируется выставить 11,3 млн акций крупнейшего налогоплательщика Башкирии — это составляет четверть от пакета, находящегося в республиканской собственности (44,4 млн ценных бумаг). Кроме того, Башкирии принадлежит золотая акция компании. Крупнейшим акционером «Башнефти» является нефтяная корпорация «Роснефть», владеющая 57,7% ценных бумаг.

Идэль Гумеров