Генпрокуратура подала иск к бывшему ростовскому губернатору из-за продажи ипподрома

«Ъ» стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, ответчиками по которому проходят бывшие губернатор Ростовской области Владимир Чуб и его заместитель Иван Станиславов. По данным надзора, из-за действий чиновников активы одного из старейших российских ипподромов за бесценок достались основателю сельскохозяйственного холдинга «Юг Руси» Сергею Кислову. Впоследствии предприниматель часть их продал бенефициару крупного строительного холдинга «Элиас Групп» Борису Юнанову. Ведомство попросило обратить несколько компаний бизнесменов в доход государства.

В основу иска легла история продажи ипподрома, открытого в Ростове-на-Дону в 1996 году. Объект находился в ведении Минсельхоза и включал в себя стадион со скаковыми дорожками, 65 административных и промышленных зданий площадью 19,5 тыс. кв. м, а также 27 га земли. Как следует из иска, в 2000 году «активом решил завладеть» Сергей Кислов. Для этого он «задействовал коррупционные связи» с господами Чубом и Станиславовым. В декабре 2000 года чиновники инициировали банкротство ипподрома под предлогом неуплаты подконтрольному им муниципальному учреждению «Водоканал» долга в размере 126 тыс. руб. Внешним управляющим должника стал Андрей Барутенко, которого следствие считает доверенным лицом чиновников.

В июне 2001 года «в отсутствие согласия Российской Федерации» управляющий реализовал имущественный комплекс предприятия, в который входили 61 здание и сельхозтехника, в пользу «Агросоюз Юг Руси» (подконтрольного Сергею Кислову). Сумма сделки составила 7,5 млн руб. при рыночной стоимости активов 2 млрд руб.

