Губернатор поставил не на ту лошадь

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры, ответчиками по которому проходят бывшие губернатор Ростовской области Владимир Чуб и его заместитель Иван Станиславов. По данным Генпрокуратуры, более четверти века назад волею чиновников активы одного из старейших на юге России ипподромов, в Ростове-на Дону, за бесценок достались основателю одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны «Юг Руси» Сергею Кислову. Впоследствии он часть их продал бенефициару крупного строительного холдинга «Элиас Групп» Борису Юнанову. Надзор просит обратить ряд компаний бизнесменов в доход государства.

Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В основу иска, поданного в Октябрьский районный суд Краснодара, по месту жительства господина Юнанова, легла история с выбытием из госсобственности ипподрома, функционирующего в Ростове-на-Дону с 1966 года. Расположенный в центре города объект находился в ведении Минсельхоза России. Единый имущественный комплекс включал в себя стадион со скаковыми дорожками, 65 административных и промышленных зданий площадью 19,5 тыс. кв. м, коммунальную инфраструктуру (сети водо- и электроснабжения протяженностью 15,3 км), сельскохозяйственную технику, а также 27 га земли в центре города.

Как следует из иска, в 2000 году активом решил завладеть основатель одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов страны, «Юг Руси», Сергей Кислов.

«Для этого он задействовал коррупционные связи с губернатором Ростовской области Чубом (занимал должность в 1991–2010 годах), а также его первым заместителем Иваном Станиславовым (занимал пост в 1997–2008 годах), с которыми совместно решил незаконно обогатиться за счет названного государственного имущества»,— отмечается в документе. Из иска следует, что для этого чиновники в декабре 2000 года инициировали банкротство Ростовского республиканского ипподрома под предлогом неуплаты подконтрольному им муниципальному учреждению «Водоканал» задолженности в размере 126 тыс. руб. Внешним управляющим должника стал Андрей Барутенко, которого надзор считает доверенным лицом чиновника. Последний сфальсифицировал отчеты о неплатежеспособности организации и изготовил фиктивные акты оценки ее активов.

В июне 2001 года «в отсутствие согласия Российской Федерации» без проведения конкурсных процедур управляющий реализовал имущественный комплекс предприятия, в который входили 61 здание и сельхозтехника, в пользу подконтрольного Сергею Кислову общества «Агросоюз Юг Руси» за 7,5 млн руб. при рыночной стоимости активов 2 млрд руб., указано в иске. Еще четыре здания были незаконно проданы им аффилированному Ивану Станиславову Артуру Григорояну за 300 тыс. руб. при фактической стоимости 20 млн руб.

Позже чиновники обеспечили выбытие из госсобственности земли ипподрома общей площадью 27 га. Как установили прокуроры, участки достались компании «Агросоюз Юг Руси» на бесконкурсной основе по льготной цене 48 млн руб., тогда как их рыночная стоимость составляла 1,8 млрд руб. За содействие в этом в 2007–2010 годах господин Кислов предоставил жене и дочери губернатора доли в своих компаниях «Донэнергосбыт» (22,7%) и «Хлебный город» (19 %), от участия в которых те незаконно получили доход на общую сумму 23 млн руб., утверждает прокуратура.

В иске подчеркивается, что «выведенную противоправным путем федеральную собственность» господин Кислов по целевому назначению не использовал, средства в ее развитие не вкладывал, социальные обязательства по организации культурно-досуговой деятельности жителей региона не исполнил.

Более того, за счет имущества ипподрома бизнесмен получил кредиты на общую сумму более 3 млрд руб., которые направил на капитализацию другой своей бизнес-структуры, «Синко», 19 предприятий которой находятся в Ростовской области и Краснодарском крае и специализируются на производстве хлеба, операциях с недвижимостью и ценными бумагами. Стоимость их активов оценивается в 5 млрд руб.

Бывший первый заместитель губернатора Ростовской области Иван Станиславов (2007 год)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Бывший первый заместитель губернатора Ростовской области Иван Станиславов (2007 год)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В дальнейшем господин Кислов, подчеркивается в иске, «с целью сокрытия своего владения захваченным федеральным имуществом, а также придания ему законности» в 2020 году создал ООО «Ипподром Ростовский», которое в 2025 году было переименовано в ООО «Специализированный застройщик Малюгина». Обществу перешли 46 строений (административные здания, помещения конюшен, складов, гаражей, общежития, бани и т. п.) и три земельных участка Республиканского ипподрома, еще одно помещение отошло подконтрольному бизнесмену ООО «Конкур».

Согласно иску, после начала СВО, чтобы сохранить сбережения в иностранных банках, ответчик «создал видимость отказа от ведения бизнеса в России». Для этого в июне 2024 года Сергей Кислов продал общества «Специализированный застройщик Малюгина» и «Конкур» крупному строительному холдингу «Элиас Групп», специализирующемуся на жилой застройке в Ростовской области и Краснодарском крае. Его бенефициаром является проходящий по иску еще одним соответчиком депутат Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов. Надзор отмечает, что последний, «являлась профессиональным участником рынка недвижимости, должен был знать, что приобретаемый им имущественный комплекс ипподрома исторически находился в госсобственности и не мог отчуждаться или переходить от одного лица к другому в отсутствие согласия Российской Федерации». А потому продавец и покупатель «понимали неправомерность купли-продажи указанного актива», считает надзор.

По сведениям прокуратуры, полученные от продажи 2,7 млрд руб. Сергей Кислов вывел на свои счета в Турции и Казахстане, а оставшиеся 900 млн руб. под видом вложений направил на развитие холдинга «Синко», которым скрытно продолжает владеть через своего 89-летнего отца Василия Кислова.

Генпрокуратура просит изъять «коррупционно полученные активы», обратив в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Малюгина» и ООО «Конкур», зарегистрированные на компании Бориса Юнанова ООО «Неоразвитие» и ООО «Финтрек», а также 100% долей в уставном капитале 19 компаний, входящих в холдинг «Синко», которыми владеет Василий Кислов.

По ходатайству прокуратуры суд уже принял обеспечительные меры, наложив арест на имущество ответчиков и запретив сделки с ним.

Стоит отметить, что господин Юнанов ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. По данным следственного департамента МВД, застройщик передал более 90 млн руб. в качестве взятки экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому за создание благоприятных условий развития бизнеса «Элиас Групп». Впрочем, в этом уголовном деле, которое уже слушает Мещанский суд Москвы, бизнесмен проходит не взяткодателем, а свидетелем.

Мария Локотецкая