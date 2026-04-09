В Новороссийске объявлена ракетная опасность

В Новороссийске включена сирена — сигнал «Внимание всем» в связи с ракетной опасностью. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти призывают горожан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях, на официальной странице администрации и на радиостанции «Новая Россия» (104 FM).

Мэр напомнил о запрете съемки и публикации в социальных сетях фото- и видеоматериалов отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Жители должны ожидать отмены сигнала. Его отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной.

Алина Зорина

