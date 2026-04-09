Главу поселения в Приангарье осудят за превышение полномочий при продаже земли

Усольский горсуд рассмотрит уголовное дело в отношении главы городского поселения Тельминского муниципального образования Иркутской области. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с сентября 2022-го по июль 2023 года к главе поселения обратился местный житель с просьбой передать ему земельный участок площадью 9,2 га в районе поселка Тюменск. Чиновник вынес постановление о переводе земель общего пользования в категорию для ведения садоводства, установили правоохранители.

«Он создал условия для продажи участка по заниженной цене в 1,3 млн руб., при рыночной стоимости — свыше 6 млн руб. и кадастровой — не менее 9 млн руб.»,— говорится в сообщении. Кроме того, извещение об аукционе не было опубликовано на официальном сайте местной администрации, чтобы избежать конкуренции.

По итогам незаконных торгов предприниматель получил во владение землю, которую впоследствии размежевал на 102 участка и продал по значительно большей стоимости. Ущерб бюджету Тельминского городского поселения следствие оценивает в 4,9 млн руб. В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на 30 земельных участков.

