Ввод жилья в Краснодаре сократился на 85%

В первом квартале 2026 года в Краснодаре ввели 132 758 кв. м общей площади многоквартирных домов. Показатель оказался на 768 071 кв. м меньше результата аналогичного периода 2025 года. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За три месяца этого года в городе выдали шесть разрешений на возведение многоквартирных домов. Снижение объемов жилищного строительства составило 85% от уровня первого квартала предыдущего года.

«Ъ-Кубань» писал, что арендные ставки на квартиры в Краснодаре выросли в первом квартале 2026 года. Средняя цена двушек поднялась на 4,6% и достигла 36,4 тыс. руб. в месяц, однокомнатные квартиры подорожали на 1,4% — до 26,8 тыс. руб., трехкомнатные — на 0,8%, до 50,5 тыс. руб.

Алина Зорина