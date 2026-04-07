Пять мостов подтопило в Тюменской области во время паводка

В ходе прохождения половодья в Тюменской области подтопило пять низководных мостов. Как сообщили в региональном МЧС, сейчас паводковая ситуация в области стабильна и соответствует сезонным процессам.

Фото: МЧС Тюменской области

Так, из-за интенсивного таяния снега талыми водами подтопило три моста на реке Вагай в Аромашевском муниципальном округе: в деревнях Новоуфимская, Кармацкая и Русаково. На Тоболе подтопило мост в деревне Криволукская (Ялуторовский МО), а на реке Ишим — мост в селе Ощепково (Абатский МО).

В ведомстве добавили, что ко всем населенным пунктам имеются объездные пути, угрозы нет.

Ранее в Тюменской области закрыли проезд на девяти дорожных участках из-за подъема паводковых вод. При этом пик паводка в регионе ожидается в начале мая. В муниципалитетах, которые находятся в зоне возможного подтопления, будет обеспечена эвакуация во временные пункты.

Ирина Пичурина