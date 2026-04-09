Из-за погодных условий в Дагестане остаются закрытыми девять участков дорог

Из-за сложных погодных условий в Дагестане остаются закрытыми девять участков дорог из 53 поврежденных. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Еще девять участков закрыли с объездами, на одном участке движение затруднено. На 25 участках движение уже восстановили, на 16 из них — по временной схеме, на пяти — в ограниченном режиме, на четырех — в штатном.

На третьем километре автодороги «Нижнее Казанище — Верхнее Казанище» движение закрыли из-за просадки полки дороги и разрушения земляного полотна. В Верхнее Казанище можно попасть через автодорогу «Верхнее Казанище — Агачкала» с выходом на автодорогу «Буйнакск — Терманлик».

В ликвидации последствий задействовали 36 единиц техники и 70 дорожных рабочих.

Мария Хоперская