Прокуратура Сочи проверяет падение ребенка с седьмого этажа недостроя

Прокуратура Хостинского района Сочи начала проверку по факту падения мальчика с седьмого этажа недостроенного здания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, вечером 8 апреля мальчик упал с седьмого этажа незаселенного здания на улице Учительской во время прогулки. Ребенка госпитализировали.

По итогам проверки при наличии оснований прокуратура Хостинского района Сочи рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Алина Зорина

