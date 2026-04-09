Прокуратура Сочи проверяет падение ребенка с седьмого этажа недостроя
Прокуратура Хостинского района Сочи начала проверку по факту падения мальчика с седьмого этажа недостроенного здания. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
По предварительным данным, вечером 8 апреля мальчик упал с седьмого этажа незаселенного здания на улице Учительской во время прогулки. Ребенка госпитализировали.
По итогам проверки при наличии оснований прокуратура Хостинского района Сочи рассмотрит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.