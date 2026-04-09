Суд оставил под арестом обвиняемого в незаконном сбыте ртути депутата Приморья

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей депутата законодательного собрания Приморского края, члена фракции КПРФ Артавазда Оганесяна до 13 июня.

Артавазад Оганесян (2022 год)

Фото: Законодательное Собрание Приморского края Артавазад Оганесян (2022 год)

Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, защита парламентария просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере до 10 млн руб. «Изучив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу об обоснованности продления Оганесяну срока нахождения под стражей»,— указано в сообщении.

Артавазд Оганесян, которого приморские СМИ называют одним из спонсоров региональной ячейки КПРФ, был арестован в ноябре прошлого года. «Следствием установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с двумя сообщниками, организованной группой, незаконно приобрели с целью сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлической, которую продали за $350 тыс. (более 28 млн руб.) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия»,— проинформировали в прокуратуре Приморья.

Операцию по задержанию трех фигурантов уголовного дела, в том числе депутата, проводили сотрудники регионального УФСБ. Уголовное дело о незаконном сбыте ядовитых веществ организованной группой расследуется. Максимальное наказание за инкриминируемое им преступление — до восьми лет лишения свободы.

Подробнее о деле Артавазда Оганесяна — в материале «Ъ» «Спонсору компартии припасли ртуть».

Алексей Чернышев, Владивосток