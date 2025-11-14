Спонсору компартии припасли ртуть

Арестован депутат законодательного собрания Приморья, член фракции КПРФ Артавазд Оганесян. Он обвиняется в попытке продажи 50 кг ядовитого вещества, ртути, за $350 тыс. Артавазд Оганесян считается одним из основных спонсоров краевой ячейки компартии, но его коллеги по фракции обвинение не комментируют. Коммунист стал четвертым депутатом регионального парламента действующего созыва, попавшим под уголовное преследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

14 ноября прокуратура Приморья сообщила об аресте сроком на два месяца обвиняемого «в незаконном сбыте ядовитых веществ на 28 млн руб.». «Следствием установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с двумя сообщниками, организованной группой, незаконно приобрели с целью сбыта 50 кг ядовитого вещества — ртути металлической, которую продали за $350 тыс. (более 28 млн руб.) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия»,— информирует надзорное ведомство.

Уточняется, что операцию по задержанию трех фигурантов уголовного дела, которое расследуется по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой), проводили сотрудники регионального УФСБ. Максимальное наказание за инкриминируемое преступление — до восьми лет лишения свободы. Источник в правоохранительных органах сообщил, что арестованным является депутат заксобрания Приморья, член фракции КПРФ 34-летний Артавазд Оганесян.

Коллеги Артавазда Оганесяна по фракции его арест по горячим следам предпочли не комментировать.

«Я сейчас в Москве и не в курсе ситуации (с Артаваздом Оганесяном.— “Ъ”)»,— сообщил “Ъ” первый секретарь крайкома КПРФ, глава фракции компартии в региональном парламенте Анатолий Долгачев. Также воздержался от комментариев депутат регионального парламента от компартии Евгений Ляшенко.

Между тем приморские СМИ называют Артавазда Оганесяна одним из основных спонсоров регионального отделения КПРФ. Он дважды избирался депутатом заксобрания региона (в 2016 и 2021 годах) и в обоих случаях находился на втором месте в списке кандидатов от компартии после первого секретаря крайкома Анатолия Долгачева.

«Долгачев в результате сомнительной сделки стал владельцем квартиры в небоскребе “Аквамарин” в центре Владивостока, который строил отец Артавазда — Сейран Оганесян»,— сказал “Ъ” бывший депутат парламента Приморья и экс-член фракции КПРФ Геннадий Шульга, лишенный мандата за пропуски заседаний. Напомним, в прошлом году суд в Приморье частично удовлетворил иск прокурора края Сергея Столярова об обращении в доход государства квартиры в ЖК «Аквамарин», принадлежащей Анатолию Долгачеву.

«Задержание А. Оганесяна, который считается титульным спонсором приморского отделения КПРФ, серьезно осложнит партии привлечение финансирования в 2026 году, когда должны состояться очередные выборы в Госдуму РФ и законодательное собрание Приморского края»,— отмечает близкий к краевым властям Telegram-канал «Эксперты Приморья».

В действующем созыве заксобрания Приморья Артавазд Оганесян занимает пост зампредседателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

«Артавазд Оганесян своим приоритетом называет борьбу с уничтожением образования, закрытием школ и медицинских учреждений. Свободно владеет английским, французским, армянским и грузинским языками. Ведет активный образ жизни. Играет в большой теннис. Занимался греко-римской борьбой, боксом, асихара-карате»,— сообщает сайт регионального парламента.

Артавазд Оганесян — уже четвертый депутат заксобрания Приморья созыва 2021 года, попавший под уголовное преследование.

В июле 2023 года был лишен мандата единоросс Дмитрий Назарец. Председатель комитета по регламенту и депутатской этике Всеволод Романов заявил, что с июля 2022 года Дмитрий Назарец находится за пределами России, не исполняет обязанности депутата и систематически пропускает заседания заксобрания. Позднее выяснилось, что Дмитрий Назарец находится в международном розыске. Он обвиняется в контрабанде древесины на 637 млн руб. По версии следствия, Дмитрий Назарец возглавлял организованную группу, которая занималась незаконной деятельностью.

В сентябре 2023 года были прекращены полномочия члена фракции КПРФ Артема Самсонова по причине вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Политик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока депутат Самсонов демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил информацию о его предназначении».

В качестве наказания Артему Самсонову назначено 13 лет колонии строгого режима. В ходе следствия и суда политик отказывался признать вину. Он настаивал, что обвинение политически мотивировано и построено на оговоре.

А в феврале текущего года Фрунзенский районный суд Владивостока признал бывшего директора Приморской краевой филармонии, экс-депутата законодательного собрания региона Анну Алеко виновной в двух эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима. Также она должна выплатить штраф в размере 18,2 млн руб.

По данным следствия, в 2018–2019 годах, занимая в то время пост директора государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония», Анна Алеко дважды получила взятки на общую сумму 5 млн руб., а также часы Rado стоимостью более 90 тыс. руб. «за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО “Интегра” при поставке музыкального оборудования».

Анна Алеко была избрана депутатом заксобрания Приморья в сентябре 2021 года по списку «Единой России», занимая в региональной тройке кандидатов второе после губернатора Олега Кожемяко место. В ноябре 2024 года она добровольно отказалась от мандата депутата.

Алексей Чернышев, Владивосток