Электроснабжение в домах в центре Челябинска восстановили

Энергетики челябинского филиала «Россети Урал» восстановили электроснабжение в части Советского района Челябинска. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты переключили дома на резервные схемы подачи ресурса. На данный момент все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Авария произошла утром 9 апреля из-за технологического нарушения в работе электросети 10 кВ. Временно без света осталась часть потребителей в квадрате улицы Сони Кривой, Свердловского проспекта, проспекта Ленина и улицы Воровского.

Виталина Ярховска