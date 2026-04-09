Центр Челябинска остался без света из-за аварии

Часть домов Советского района Челябинска 9 апреля осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения в сети 10 кВ. Информацию подтвердили в пресс-службе ПАО «Россети Урал».

Авария произошла утром 9 апреля. Свет отключился в некоторых домах в квадрате улиц Сони Кривой, Свердловского проспекта, проспекта Ленина и улицы Воровского.

«Энергетики Челябинских городских электросетей челябинского филиала „Россети Урал“ находятся на месте и оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей. После проведения ряда оперативных переключений на резервные схемы специалисты компании планируют вернуть свет в дома челябинцев в ближайшее время», — отметили в пресс-службе компании.

На данный момент большей части потребителей электроснабжение вернули.

Виталина Ярховска