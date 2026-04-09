Британия будет добиваться включения Ливана в зону перемирия США и Ирана

Ливан необходимо включить в соглашение о перемирии между США и Ираном. Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер на приеме у леди-мэра лондонского Сити Сьюзен Лэнгли.

«Не должно быть дальнейшей угрозы со стороны Ирана для его соседей. И, что крайне важно, Ормузский пролив должен быть полностью открыт»,— сказала госпожа Купер (цитата по Bloomberg).

Глава британского МИДа выступит сегодня вечером в лондонском Сити на тему обеспокоенности королевства боевыми действиями на Ближнем Востоке. На прошлой неделе Иветт Купер уже созывала представителей более чем 40 стран для совместной работы по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и торговли через этот морской коридор.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану при условии открытия Ормузского пролива. К перемирию присоединился Израиль, однако военнослужащие страны продолжили военную операцию против ливанской группировки «Хезболла». По данным Главного управления гражданской обороны Ливана, при ударе Израиля 8 апреля погибли более 200 человек, пострадали свыше 1 тыс. В ответ Иран вновь перекрыл проход судов через Ормузский пролив. Как писало Fars, Иран намерен возобновить удары по Израилю из-за продолжения израильской кампании в Ливане.