В Минпросвещения оценили сроки возможного возвращения НВП в школы

Для введения курсов начальной военной подготовки (НВП) в школах потребует не менее пяти лет, сообщил высокопоставленный источник «Ъ» в Минпросвещения России. По его словам, в Минобороны нет однозначной уверенности в необходимости возвращения такого предмета.

В школах 10 регионов страны в этом году будет апробироваться курс НВП, разработанный университетом «Синергия» совместно с участниками СВО и теоретиками из Военного университета Минобороны. Сейчас «Синергия» завершает разработку методологического пособия по НВП — из пяти томов готовы четыре.

Идею возвращения курса НВП в школы обсуждали 8 апреля на круглом столе в Общественной палате. Сторонники этой идеи говорили, что возобновление НВП в школах — это вопрос госбезопасности, а также возможность трудоустройства для тысяч ветеранов боевых действий.

Курсы начальной военной подготовки проводились для учеников 9-10 классов (по два часа в неделю) в советских школах с 1968-го по 1990 год. С сентября 2023 года НВП была частично возвращена в старшие классы (10-11) под названием «Элементы начальной военной подготовки» в составе курса ОБЖ.

