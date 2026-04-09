На Ставрополье в 2026 году бесплатно сделают 10 резекций желудка

В 2026 году в Ставропольском крае планируют бесплатно провести 10 бариатрических операций с резекцией желудка по полису ОМС для пациентов с ожирением. Об этом сообщили в прессслужбе Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.

Бюджет на эти вмешательства составит 3,4 млн руб., что означает среднюю стоимость одной операции около 340 тыс. руб.

Пациентами станут жители младше 60 лет с избыточным весом более 50 кг, которым врачи подберут два типа вмешательств — гастроинтестинальные комбинированные рестриктивношунтирующие операции и рестриктивную гастропластику, то есть продольную резекцию желудка, при которой удаляют часть органа и уменьшают его объем. Такие операции относятся к высокотехнологичной медицинской помощи и уже включены в территориальную программу ОМС Ставропольского края на 2026 год.

Число жителей края с диагнозом ожирение растет: в 2024 году им страдали 5,2 тыс. человек, в 2025м — уже 8 тыс., а за первые три месяца 2026 года болезнь диагностировали у 1182 пациентов. Врачи отмечают, что у людей с ожирением риск госпитализации и смерти от инфекционных заболеваний выше примерно на 70% по сравнению с теми, у кого вес в норме. У них также многократно повышается вероятность сахарного диабета 2го типа и тяжелых сердечнососудистых осложнений.

Для контроля эпидемии ожирения в Ставропольском крае действуют 48 специализированных школ по образу жизни и питанию, где пациентам с избыточным весом проводят индивидуальные и групповые консультации, помогают пересмотреть рацион, увеличить физическую активность и работают с психологическими барьерами. В 2026 году планируется, что в эти школы обратится около 141 тыс. человек, что делает их одним из ключевых инструментов профилактики и снижения нагрузки на хирургическую службу.

Распространение программы платных и бесплатных бариатрических операций совпадает с общероссийским трендом: в том же 2026 году резекцию желудка по ОМС запустили в СанктПетербурге, в Городской больнице Святого Георгия. В Ставропольском крае бариатрические вмешательства по полису стали частью более широкого плана — в 2026 году в крае планируют провести почти 12 тыс. сложных высокотехнологичных операций, на которые выделено более 3,1 млрд руб. Общий объем финансирования бесплатной медицины в регионе в 2026 году превысит 55 млрд руб.

