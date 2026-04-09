Центр им. Хруничева продлил эксплуатацию модуля «Наука» на МКС до 2035 года

Государственный космический научно-производственный центр имени Михаила Хруничева начал процесс продления эксплуатации многофункционального лабораторного модуля «Наука» российского сегмента на МКС до 2035 года. Об этом сообщил гендиректор центра Денис Денискин.

«После завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции.—“Ъ”)»,— рассказал господин Денискин в интервью «РИА Новости».

Модуль «Наука» был изготовлен РКК «Энергия» и центром имени Хруничева по заказу Роскосмоса. Модуль вошел в состав МКС летом 2021 года. Эксплуатационный ресурс «Науки» заложен до конца 2027 года. Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, США и другие страны — до 2030-го.

6 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что развертывание первого модуля Российской орбитальной станции (РОС) на орбите планируется в 2028 году после начала совместной работы госкорпорации и NASA по затоплению МКС. РОС должна заменить международную. В 2024 году правительство России выделило на комплекс РОС 608 млрд руб.