«Роскосмос» подтвердил планы по развертыванию первого модуля РОС в 2028 году

Первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет развернут в 2028 году после начала работы «Роскосмоса» и американского космического агентства NASA по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«В 2028 году… мы начинаем закруглять работу по МКС… Ровно в эти сроки должна появиться РОС»,— рассказал господин Баканов в интервью ТАСС. По словам главы «Роскосмоса», российская госкорпорация и NASA планируют полностью свести МКС с орбиты к 2030 году путем затопления.

МКС — пилотируемая орбитальная станция, действующая как многоцелевой международный научно-исследовательский комплекс. Станция работает с 1998 года на околоземной орбите на высоте около 400 км. В проекте участвуют Россия, США, Япония, Канада и Евросоюз.

Российская орбитальная станция должна заменить МКС. Проект по ее развертыванию предполагает изготовление шести орбитальных модулей и их вывод на орбиту. В 2024 году правительство выделило на комплекс РОС 608 млрд руб.