«Юрмаш» выставлен на новые торги с возможным снижением цены до 307 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Юргинский машиностроительный завод» («Юрмаш») в Кузбассе выставлен на очередные торги в форме закрытого публичного предложения по начальной стоимости, равной цене отсечения предыдущих торгов, — 613,4 млн руб. Как указано на сайте единого реестра сведений о банкротствах, торги пройдут с 13 апреля по 2 июля. По стартовой цене заявки будут принимать с 13 апреля по 5 мая, при их отсутствии каждые четыре рабочих дня предприятие будет дешеветь на 5% вплоть до цены отсечения в 50% от начальной.

Покупатель имущества обязан обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса, выполнять договоры должника по гособоронзаказу, а также исполнять обязательства по предоставлению гражданам и организациям товаров и услуг по регулируемым ценам (тарифам).

Имущественный комплекс «Юрмаша» включает 18,7 тыс. позиций товарно-материальных ценностей, 20,1 тыс. позиций запасов, 558 позиций недвижимости, включая производственные цеха, ТЭЦ, девять объектов незавершенного строительства и права аренды на 13 участков, гостиницу и общежитие, тепличный комплекс и многое другое. В 2025-2026 годах было три неудачные попытки продажи имущественного комплекса «Юрмаша».

«Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на площадях предприятия возобновило ООО «Промышленная компания "Юрмаш"», 100% уставного капитала которого в марте 2025 года было продано московскому ООО «Девелопленд» за 16,85 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово