Имущественный комплекс «Юрмаша» выставили на новые закрытые торги

Имущественный комплекс ООО «Юргинский машиностроительный завод» (Кемеровская область) выставлен на повторные торги путем закрытого публичного предложения с начальной ценой 1,23 млрд руб. Заявки на торги принимаются с 17 ноября 2025 года по 12 февраля 2026 года. При их отсутствии в этот период цена продажи будет снижаться каждые четыре рабочих дня на 5% от стартовой, вплоть до 50% от начальной стоимости.

Как следует из сообщения на сайте единого реестра сведений о банкротствах, в составе продаваемого лота — товарно-материальные ценности (18,73 тыс. позиций), запасы (20,13 тыс. позиций), производственные цеха завода и другие объекты недвижимости (всего 558), ТЭЦ и теплосети, оборудование, девять объектов незавершенного строительства, 422 единицы движимого имущества, права аренды на 13 земельных участков, гостиница, общежитие, квартиры и подземные паркинги в Юрге. Часть имущества находится в залоге у ВЭБ.РФ, часть свободна от обременений.

Продажа производится как «ограниченно оборотоспособного имущества стратегического предприятия, предназначенного для выполнения работ по государственному оборонному заказу и обеспечения федеральных государственных нужд в области обороноспособности и безопасности».

По условиям закрытого публичного предложения покупатель обязан обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса и имущества мобилизационного назначения, выполнять договоры должника по гособоронзаказу, поставлять коммунальные услуги по регулируемым тарифам. На предыдущих торгах этот лот продавался по цене вдвое выше.

Игорь Лавренков, Кемерово

