Американский суд отказал ИИ-разработчику Anthropic в апелляции против Пентагона

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия отклонил запрос компании Anthropic — разработчика модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude — о приостановке решения Военного министерства США, внесшего ее в черный список, сообщает CNBC. Суть конфликта Anthropic с министерством еще будет разбираться в суде, однако компания хотела до этого момента временно заблокировать наложенные на нее ограничения.

«С одной стороны, есть относительно ограниченный риск финансового ущерба для одной частной компании. С другой — речь идет о судебном урегулировании того, как и через кого Военное министерство получает доступ к жизненно важным технологиям ИИ во время активного военного конфликта»,— говорится в решении суда. Ранее другой суд поддержал позицию Anthropic. Как пишет CNBC, на практике это означает, что компания не будет получать контракты Пентагона, но сможет сотрудничать с другими госучреждениями.

В марте Пентагон объявил, что Anthropic является угрозой национальной безопасности и цепочке поставок. Это значит, что в черный список может попасть любая компания, использующая ее разработки.

Конфликт между Anthropic и Пентагоном начался из-за разногласий по поводу использования чат-бота Claude. Разработавшая его Anthropic с 2024 года тесно сотрудничала с военными и силовыми ведомствами США. Однако компания потребовала, чтобы ее ИИ не использовался для управления автономным оружием или для массовой слежки за американцами. В свою очередь, администрация Трампа заявила, что компания представляет угрозу безопасности, так как пытается ограничивать возможности Пентагона.

Яна Рождественская