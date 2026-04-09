В Стамбуле при антинаркотической операции задержан Бурак Дениз из «Королевы ночи»

Турецкий актер Бурак Дениз, известный по сериалу «Королева ночи», задержан в Стамбуле при антинаркотической операции, сообщил телеканал Habertrk TV.

Всего задержали 11 человек из 14, в отношении которых прокуратура выдала решения о взятии под стражу. Среди них рэпер Эндер Эроглу (псевдоним — Норм Эндер).

Крупные антинаркотические операции в Турции, главным образом в Стамбуле, продолжаются с октября 2025 года. Прокуратура заявляет, что расследование нацелено на «защиту общественной морали и семейных ценностей». Задержанных проверяют по статьям о незаконном хранении и употреблении наркотиков, а также о создании условий для их потребления.

24 марта прокуратура Стамбула выдала ордер на арест актрисе Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в сериале «Постучись в мою дверь». Это предусматривает допрос и проведение следственных действий. В конце месяца актриса приехала в страну, дала показания и передала образцы волос и крови в Институт судебной медицины. 7 апреля стало известно о задержании девяти представителей шоу-бизнеса и кино, включая актера Ибрагима Челиккола («Дом, в котором ты родился») и поп-исполнителей Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо.