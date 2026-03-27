Актриса Ханде Эрчел из «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

Актриса Ханде Эрчел, известная по главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», вернулась в Турцию и дала показания в Стамбульском суде по делу о наркотиках. После она сдала образцы волос и крови в Институте судебной медицины, сообщает Cumhuriyet.

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

24 марта прокуратура Стамбула выдала ордер на арест Ханде Эрчел, которая в тот момент находилась за границей. В турецкой правоприменительной практике ордер на арест не подразумевает ограничение свободы — речь идет о допросе и следственных действия.

В тот же день Ханде Эрчел пообещала вернуться на родину и дать показания. «Я люблю свою страну и доверяю своему правительству и турецкому правосудию. Я верю, что ситуация прояснится как можно скорее», — сказала она.

Уголовное дело прокуратура Стамбула ведет с октября 2025 года. Согласно мартовскому пресс-релизу, расследование направлено на «защиту общественной морали и семейных ценностей». Фигурантов подозревают по двум статьям: незаконное хранение или употребление наркотиков, а также создание условий для их потребления.

Помимо Ханде Эрчел, ордеры на арест были выданы еще на 15 человек. Среди них, представители шоу-бизнеса и спорта — например, экс-президент футбольного клуба «Бешикташ» Фикрет Орман и экс-президент «Галатасарая» Бурак Эльмас. Ханде Эрчел широко известна в Турции и за ее пределами. Помимо главной роли в сериале «Постучись в мою дверь», она снималась в картинах «Королек — птичка певчая», «Черной жемчужине», «Дочерях Гюнеш» и других.