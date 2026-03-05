Воронежская облдума сократила число комитетов после ухода Виктора Буздалина

Депутаты воронежской областной думы на заседании 5 марта утвердили изменения в структуре регионального парламента. Количество профильных комитетов сократилось с 15 до 14 за счет ликвидации комитета по вопросам местного самоуправления (МСУ) и средствам массовых коммуникаций (СМИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реорганизация совпала с досрочным сложением депутатских и руководящих полномочий председателя комитета по госполитике, законодательству и регламенту Виктора Буздалина. Его отставку сегодня также согласовали депутаты.

Единоросс, экс-сотрудник органов госбезопасности СССР и РФ Виктор Буздалин покинул пост депутата и главы комитета по собственному желанию. Депутат избирался в облдуму по партсписку ЕР. Соответствующее заявление он сам подал еще 25 декабря, сообщил вице-спикер облдумы Кирилл Левит. По данным «Ъ-Черноземье», в ближайшее время партия решит, кому из кандидатов той же территориальной группы передать мандат господина Буздалина. Затем решение утвердит облизбирком.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в мае 2025 года господин Буздалин проиграл праймериз ЕР исполнительному директору ООО «Экотехника холдинг» (структура холдинга «Эконива») Сергею Сторожеву: управленец шел первым в тергруппе партии, но отказался от мандата и уступил его господину Буздалину. Теперь, по данным «Ъ-Черноземье», именно у господина Сторожева больше всего шансов на мандат. Тогда у «Эконивы» будет уже три представителя в облдуме. Сейчас в ней заседают: первый заместитель регионального директора холдинга Роман Володин, он возглавляет аграрный комитет; гендиректор ООО «Эконива — продукты питания» Иван Воробьев, он руководит комитетом по бюджетной политике, налогам и финансам.

В результате согласованной парламентариями оптимизации комитет по МСУ и СМИ облдумы был упразднен, а его функции распределены между двумя другими. Вопросы МСУ переданы в ведение комитета по госполитике, законодательству и регламенту, который ранее возглавлял господин Буздалин. Обновленную структуру, получившую название комитета по госполитике, вопросам МСУ и регламенту, возглавил Александр Зубков («Единая Россия», ранее руководил ликвидированным комитетом по МСУ и СМИ). Его заместителем стал Юрий Ераховец (тоже ЕР).

Вопросы развития СМИ и взаимодействия с ними перешли к комитету по развитию гражданского общества. Он переименован в комитет по вопросам гражданского общества и СМК. Председателем назначена Марина Андрейчук (ЕР, руководила комитетом до переименования), заместителями — Наталья Возиянова (ЛДПР) и Александр Пахольченко (ЕР).

Спикер облдумы Юрий Матузов пояснил, что сокращение числа комитетов обусловлено сложившейся за время работы восьмого созыва с сентября 2025 года практикой: значительная часть вопросов МСУ и так рассматривалась совместно с комитетом по госполитике. Господин Матузов подчеркнул, что изменение структуры не повлечет увеличения бюджетных расходов. В то же время господин Матузов, провожая господина Буздалина, отметил, что под его руководством «профильный комитет стал максимально эффективным».

Виктор Буздалин в прощальном выступлении призвал «не искать никакой конспирологии» в произошедших кадровых изменениях: «Ее там просто нет».

Сергей Калашников