Белгородская область пока не получила выделенные правительством деньги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жители жалуются на задержку выплат за потерю жилья. По его словам, областные власти пока не получили деньги, выделенные правительством России на эти цели.

Тем, кто потерял жилье, положены единовременные выплаты по 15 тыс. руб., а также по 150 тыс. руб. за потерянное имущество. Средства должны получить более 2,6 тыс. человек из приграничных районов региона. «Решение правительство Российской Федерации приняло,... но в распоряжение Белгородской области средства еще не поступили. Как только они поступят, мы сразу, максимально быстро, в течение одного-двух-трех дней будем доводить до каждого жителя»,— пообещал господин Гладков.

Губернатор сообщил, что с начала военной операции в Белгородской области было повреждено и разрушено более 55 тыс. жилых помещений. Почти 50 тыс. восстановили, на это потратили около 5 млрд руб. из внебюджетного фонда.

В ноябре 2025 года правительство России выделило Белгородской области 396 млн руб. в качестве возмещения затрат на компенсации вынужденным переселенцам, выплаченные в 2022–2024 годах. Речь идет о частичной оплате аренды жилья для граждан, покинувших свои дома. В феврале 2026-го правительство предоставило 2 млрд руб. на поддержку жителей Белгородской области, лишившихся жилья.