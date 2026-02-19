Власти выделят 2 млрд руб. утратившим жилье в Белгородской области

Правительство России выделит 2 млрд руб. на поддержку жителей Белгородской области, лишившихся жилья. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Разработана и реализуется комплексная программа восстановления и развития пострадавших территорий»,— рассказал господин Мишустин на заседании правительства. Премьер также поручил министру финансов Антону Силуанову проследить, чтобы деньги в Белгородскую область поступали без задержек и как можно быстрее.

Белгородская область — один из приграничных регионов, который регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С начала февраля в области начались перебои с подачей электричества и тепла, вызванные повреждением на ЛЭП после ударов беспилотников. Ремонт на объектах энергетики в регионе продолжается.