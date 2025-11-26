Кабмин направит Белгородской области 396 млн для компенсаций переселенцам

Правительство РФ выделит Белгородской области 396 млн руб. в качестве возмещения затрат на компенсации вынужденным переселенцам, выплаченные в 2022–2024 годах. Речь идет о частичной оплате аренды жилья для граждан, покинувших свои дома. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, речь идет о компенсации затрат на аренду жилья для 6,1 тыс. семей.

В августе правительство РФ сообщило о выделении 60 млн руб. на выплаты жителям Белгородской области, полностью утратившим имущество первой необходимости в результате атак ВСУ. Объем поддержки должен был составить свыше 156 тыс. руб. на человека.

Кабира Гасанова