Посол РФ в Британии назвал взрывоопасной идею задержки судов в Ла-Манше

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал взрывоопасной идею британских властей задерживать суда «теневого флота» в Ла-Манше. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Эскалация напряженности распространяется на весьма чувствительный морской район пролива Ла-Манш, где в сутки проходят свыше 500 не только гражданских, но и военных судов. Затеять там упражнение с применением силы — не только безответственно, но и взрывоопасно»,— сказал Андрей Келин. Он назвал неприемлемыми любые попытки Великобритании захватить суда, связанные с Россией.

Андрей Келин заявил, что в конфликте на Ближнем Востоке в том числе виноваты власти Великобритании. По его словам, они поддерживали антииранские идеи в Вашингтоне и были причастны к развалу Соглашения по иранской ядерной программе 2015 года. Посол добавил, что Великобритания критикует ответные удары со стороны Ирана, однако при этом не осуждает военные преступления против иранцев.

В конце марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота». Речь о судах, которые находятся под британскими санкциями и проходят через территориальные воды страны. По мнению Кира Стармера, подсанкционные танкеры, перевозящие российскую нефть, теперь будут выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты. Иначе им грозит задержание.

