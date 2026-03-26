Великобритания вынуждает к обходу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота». Он уточнил, что речь идет о Ла-Манше — одной из ключевых транспортных артерий на пути из Балтийского моря в мировой океан. По мнению Стармера, подсанкционные танкеры, перевозящие российскую нефть, теперь будут выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты. Иначе им грозит задержание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters Фото: Adrian Dennis / Pool / Reuters

Как это решение скажется на морских перевозках? Эту тему “Ъ FM” обсудил с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным: «У нас есть три направления вывоза нефти: дальневосточное, через Черное море и Балтику, в каждом — свои поставщики и нефтепроводы. Полного отказа от Балтики, скорее всего, не будет.

Если начнут применяться военные меры, рассматривался вариант сопровождения танкеров российским флотом. Если бы мы выгружали нефть где-нибудь из Мурманска и шли через северные моря, наверное, это было возможно. Если ситуация в Иране затянется и приведет к скачкам цен на нефть, думаю, Дональд Трамп сам остановит своего коллегу из Великобритании. Можно ли обогнуть Британские острова с севера, не заходя в Ла-Манш? Да, но есть традиционные маршруты и фарватеры. Обходы вряд ли помогут, речь идет не о Ла-Манше, а о другом участке. Наши корабли уже задерживали в нейтральных водах далеко за пределами ЕС — та же Франция».

Вероятно, теперь британские власти будут проверять даже те суда, которые не находятся в списке «теневого флота», считает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян:

«Различные положения внутреннего права могут применяться довольно спекулятивно, не позволяя судну совершить мирный непрерывный проход, как это установлено Конвенцией ООН по морскому праву. Ограничения, безусловно, способны оказывать практическое влияние, но вызывает большой вопрос, насколько они соответствуют международному морскому праву. Что грозит арестованным судам? Это зависит от внутреннего законодательства Великобритании. Судно может быть задержано и подвергнуто досмотру. Дальше применяются меры, предусмотренные внутренним правом.

Нельзя исключать, что в какой-то момент будут использованы нормы, позволяющие накладывать не только штрафы, но и более серьезные меры, например конфискацию.

Великобритания ввела санкции в отношении более 500 танкеров, якобы связанных с Россией. В Европе регулярно задерживают суда «теневого флота. В частности, в январе Франция перехватили танкер Grinch. Впрочем, спустя месяц его отпустили, после того, как компания-владелец внесла залог размером в несколько миллионов евро. Также накануне французские власти сообщили о задержании в Средиземном море танкера Deyna, сейчас он стоит на приколе в порту Марселя.

Никита Путятин