Ставропольский край начал ремонт 100 км дорог по нацпроекту

В Ставропольском крае подрядчики приступили к ремонту и реконструкции 36 объектов дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном миндоре.

Общая протяженность работ достигает около 100 км на дорогах регионального и местного значения, включая четыре моста на 137 погонных метров. Подрядчики уже стартовали на восьми участках ключевых трасс: «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды», «Буденновск — Арзгир», «Преградное — Тахта — Ипатово», «Курская — Горнозаводское», «Ессентуки — Бекешевская — Суворовская» (два участка) и «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») — Ставрополь» (два участка). Кроме того, техники обновляют около 12 км дорог в малых агломерациях Кавказских Минеральных Вод — в Кисловодске (три участка), Пятигорске (три участка) и Минеральных Водах (два участка), где пути ведут к школам, детсадам и предприятиям.

Специалисты укладывают новую дорожную одежду, укрепляют обочины, устанавливают бордюры, восстанавливают заездные карманы и посадочные площадки для автобусов, наносят разметку и монтируют элементы безопасности — знаки, освещение, пешеходные переходы. На трассе «Буденновск — Арзгир» (3,7 км) применяют холодное фрезерование для круглогодичного ремонта, а участок на 34-м км закроют с 10 апреля по 13 ноября из-за реконструкции моста через суходол — власти организуют объезд. В селе Александровском (трасса Ставрополь — Минводы) капитально ремонтируют 50-летний мост на улице Войтика за 113 млн руб., а в Пятигорске полным ходом идет реконструкция моста на проспекте Калинина. С 2025 года край отремонтировал 130 км дорог и 375 м мостов.

Станислав Маслаков