В Челябинске сотрудницу медцентра осудили условно за мошенничество

Центральный районный суд Челябинска признал сотрудницу многопрофильного медицинского центра «Южный Урал» виновной в мошенничестве. Ей назначили наказание в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 44-летняя челябинка действовала по предварительного сговору «с участниками организованного преступного сообщества из числа работников ООО «ММЦ „Южный Урал“». Она склоняла пациентов к заключению кредитов на оказание платных медицинских услуг.

По данным прокуратуры, сотрудница центра встречала клиентов в медицинской одежде и водила к лжеврачам, которые ставили пациентам ложные диагнозы.

Челябинка признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Имущество осужденной стоимостью 4,8 млн руб. арестовано. Суд также удовлетворил гражданские иски на сумму 255 тыс. руб.

В настоящий момент рассматривают уголовные дела еще пяти челябинок, которые действовали в ООО «Моя клиника» и ООО «Многопрофильный медицинский центр „Южный Урал“». Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сумма ущерба от их действий оценивается в 1 млн руб.

Ольга Воробьева