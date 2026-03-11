В Челябинске осудят сотрудниц частной клиники по обвинению в мошенничестве

Прокуратура Челябинска завершила расследование уголовного дела шести сотрудниц ООО «Моя клиника», обвиняемых в мошенничестве и покушении на него. Теперь Центральному районному суду предстоит рассмотреть материалы дела по существу, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, преступления совершили сотрудницы частной клиники по улице Свободы, 91. Предполагается, что в 2021-2023 годах они подделывали результаты анализов и медицинских заключений, сообщая пациентам о наличии ложных заболеваний. После этого они навязывали и назначали лечение, а потерпевшие заключали кредитные договоры на терапию, считает следствие. Общий ущерб от действий сотрудниц составил свыше 1 млн руб.

Фигурантки дела признали вину в содеянном и возместили более 946 тыс. руб. На их квартиры и земельные участки общей стоимостью свыше 18,7 млн руб. наложен арест.

По данным прокуратуры, следователи также расследуют уголовное дело в отношении организаторов и других участников преступного сообщества.

Помимо клиники на Свободы, они действовали в многопрофильном медицинском центре «Южный Урал» на Елькина, 45.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром и руководителем ООО «Моя клиника» и ММЦ «Южный Урал» является Сердар Оразов. Вторая организация находится в процессе ликвидации.

Ольга Воробьева