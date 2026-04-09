Трамп: армия США накапливает силы в ожидании следующих завоеваний

После объявления о перемирии с Ираном Вооруженные силы США накапливают ресурсы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в TruthSocial.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP, Julia Demaree Nikhinson, File / AP

«Тем временем наша великая армия загружается и отдыхает, с нетерпением ожидая, собственно, следующего завоевания. Америка вернулась!» — написал Дональд Трамп. Он добавил, что американские военнослужащие, флот и авиация останутся у границ Ирана, пока условия перемирия не будут полностью выполнены. Он также пригрозил Тегерану новыми «более масштабными, усовершенствованными и мощными» ударами, если итоговая сделка по какой-либо причине сорвется.

Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном прекращении огня при условии возобновления судоходства в Ормузском проливе. Решение поддержали власти Израиля, которые при этом заявили, что не перестанут атаковать позиции ливанской «Хезболлы». На следующий день ЦАХАЛ ударил по Ливану: погибли не менее 254 человек, пострадали 1,1 тыс. В ответ Иран снова ограничил проход по Ормузскому проливу. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, между Вашингтоном и Тегераном возникло недопонимание насчет распространения режима прекращения огня на Ливан. США не соглашались на включение страны в условия перемирия, однако Израиль выражал готовность ограничить удары по ней, заявил он.