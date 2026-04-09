Ракетное производство Центра Хруничева перенесут в Омск к 2029 году

Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева переедут из Москвы в Омск к 2029 году, сообщил гендиректор Центра Денис Денискин. По его словам, на московской площадке будут вести работы по перспективным направлениям, прежде всего — по кислородно-водородной тематике.

Господин Денискин рассказал, что последние несколько лет Центр Хруничева ведет работы по подготовке производства для серийного изготовления всех типов ракет серии «Ангара» в омском филиале. «Вводятся новые производственные мощности, которые, по нашим планам, могут быть полностью задействованы в 2029 году»,— уточнил он в интервью «РИА Новости».

В Москве производят верхние ступени тяжелой «Ангары», а также головные обтекатели и разгонные блоки. «Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа. Они используют кислородно-керосиновое топливо и выводят полезную нагрузку от легкого до тяжелого класса на низкую околоземную орбиту.

1 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов подтвердил планы перенести все производство ракет-носителей семейства «Ангара» с территории московской площадки Центра Хруничева в Омск. Правительство Омской области пообещало помочь в переезде производственных мощностей.