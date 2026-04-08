Глава «Роскосмоса» обсудил с омским губернатором переезд Центра Хруничева в Омск

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обсудил с губернатором Омской области Виталием Хоценко переезд производства ракет Центра Хруничева на омский завод «Полет». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

Встреча Дмитрия Баканова и Виталия Хоценко прошла в Москве. Правительство Омской области пообещало помочь в переезде производственных мощностей. Стороны также обсудили создание демонстратора низкобюджетного малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Его создают Омский государственный технический университет и Центр Хруничева на омской площадке конструкторского бюро «Салют».

1 апреля Дмитрий Баканов подтвердил планы перенести все производство ракет-носителей семейства «Ангара» с территории московской площадки Центра Хруничева в Омск. О таких планах он говорил еще в январе. По словам главы «Роскосмоса», в Москве производят верхние ступени тяжелой «Ангары», а также головные обтекатели и разгонные блоки.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа. Они используют кислородно-керосиновое топливо и выводят полезную нагрузку от легкого до тяжелого класса на низкую околоземную орбиту.