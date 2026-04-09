Экс-главу новосибирского управления Росгвардии Василия Шушакова оставили в СИЗО

2-й Восточный окружной военный суд 9 апреля признал законным решение о заключении под стражу бывшего руководителя новосибирского управления Росгвардии Василия Шушакова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. «Постановление Новосибирского гарнизонного суда от 26 марта в отношении Шушакова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения»,— сообщил председательствующий в процессе судья Дмитрий Воложанин. В судебном заседании защита просила о смягчении Василию Шушакову меры пресечения — например, под залог или домашний арест, — но получила отказ, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Фото: Управление Федеральной службы ВНГ РФ по Новосибирской области Василий Шушаков

26 марта Новосибирский гарнизонный военсуд отправил в СИЗО до 23 мая Василия Шушакова, который возглавлял региональное управление Росгвардии с 2016-го по 2025 год. Следственным комитетом бывший высокопоставленный силовик обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По информации СК, в 2024 году государственный заказчик и ООО «СтройСиб» заключили многомиллионный контракт на поставку специального сооружения для учебной и целевой стрельбы. Обязанности по контролю за исполнением соглашения возлагались на генерала Шушакова, который на тот период возглавлял новосибирское управление Росгвардии. Глава управления, считает следствие, организовал оформление документов с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их оплату. В результате государству в лице Росгвардии причинен ущерб на сумму свыше 35 млн руб.

Илья Николаев